Il pisolino di Lotito il fuoco di Zaia le facce di Meloni Queste le avete viste?

Il nuovo anno è iniziato, ma alcune scene familiari continuano a catturare l’attenzione. Tra il pisolino di Lotito, il fuoco di Zaia e le espressioni di Meloni, le immagini di Umberto Pizzi al Senato durante il question time dei ministri Piantedosi e Giorgetti rivelano come alcune abitudini rimangano costanti, anche in momenti di discussione istituzionale. Queste foto offrono uno sguardo sobrio e realistico sulla vita politica quotidiana.

È iniziato il nuovo anno, ma le buone abitudini non cambiano mai. O almeno così sembra a vedere dalle foto scattate da Umberto Pizzi al Senato durante il question time dei ministri Piantedosi e Giorgetti. Proprio durante il dibattito, ha infatti pizzicato il senatore Claudio Lotito mentre riposava gli occhi. Ma l'anno è iniziato con gli auguri di buon 2026 da parte di molti politici, come Licia Ronzulli, o di chi ha festeggiato proprio il primo gennaio il suo compleanno, come Stefano Bonaccini. Poi viaggi all'estero, accensione di falò tradizionali, auguri per l'epifania e chiusura della Porta santa.

