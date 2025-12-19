Lo sguardo di Lotito il brindisi di Santanchè l’abbraccio di Bersani e D’Alema Queste le avete viste?

Ci sono andati tutti, o quasi tutti, ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia che si è tenuta quest’anno a Castel Sant’Angelo. Tra gli ospiti degli ultimi giorni i leader di opposizione Matteo Renzi e Giuseppe Conte, e non poteva mancare il discorso di chiusura della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La settimana però è proseguita con l’assemblea annuale del Partito democratico, l’inaugurazione della fermatamuseo della Metro C Colosseo con Roberto Gualtieri, Matteo Salvini, Alessandro Giuli. E ancora l’abbraccio tra Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema (firmato Pizzi) e Claudio Lotito pizzicato sempre da Pizzi al convegno a Palazzo Grazioli dei forzisti con Occhiuto. 🔗 Leggi su Formiche.net

