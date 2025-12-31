L’albero di Conte il parmigiano di Meloni i regali di Boschi Queste le avete viste?

In queste settimane, tra manovre politiche e tradizioni natalizie, i protagonisti della scena italiana sono stati spesso al centro dell'attenzione con gesti e dichiarazioni che hanno attirato l'interesse pubblico. Da incontri istituzionali a regali di fine anno, il calendario politico si è intrecciato con le festività, offrendo uno sguardo sulle dinamiche e sui momenti di contatto tra politica e vita quotidiana.

Tra manovra e panettoni, i politici italiani sono stati in queste settimane impegnati tra lavoro e feste natalizie. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non poteva mancare al Senato e poi all a Camera per il voto sulla manovra finanziaria che, come ogni anno, è stata approvata il 30 dicembre con un voto di fiducia. Però il tempo per fare gli auguri ai cittadini, o follower, lo hanno avuto quasi tutti: dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a Palazzo Chigi ha celebrato il Natale con il personale della presidenza del Consiglio. Poi il Presepe vivente di Guido Liris, l’albero di Natale con regali di Maria Elena Boschi, e la foto fatta con l’IA di Anna Ascani. 🔗 Leggi su Formiche.net

