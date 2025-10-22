Martin Barre storico chitarrista dei Jethro Tull suonerà al Teatro Corso di Mestre
Martin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, torna in Italia con lo spettacolo A brief history of Tull. Il tour partirà dal Teatro Corso di Mestre, giovedì 4 dicembre. Il pubblico potrà ascoltare i classici del repertorio storico della band che ha rappresentato una parte importante della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
