Martin Barre storico chitarrista dei Jethro Tull suonerà al Teatro Corso di Mestre

Veneziatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, torna in Italia con lo spettacolo A brief history of Tull. Il tour partirà dal Teatro Corso di Mestre, giovedì 4 dicembre. Il pubblico potrà ascoltare i classici del repertorio storico della band che ha rappresentato una parte importante della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

martin barre storico chitarristaMartin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, suonerà al Teatro Corso di Mestre - Martin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, torna in Italia con lo spettacolo A brief history of Tull. Si legge su veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Martin Barre Storico Chitarrista