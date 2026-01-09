Il liceo Moreschi ricorda Chiara Costanzo | palloncini in cielo e un minuto di silenzio
Il liceo Moreschi di Milano ha reso omaggio a Chiara Costanzo con un momento di raccoglimento e il lancio di palloncini bianchi nel cielo. Circa alle 10 di stamattina, studenti e insegnanti hanno partecipato a un minuto di silenzio per ricordarla, testimonianza di un gesto semplice e rispettoso per onorarne la memoria.
Centinaia di palloncini bianchi in memoria di Chiara Costanzo. Sono stati lanciati in cielo stamattina, intorno alle 10, dal cortile del liceo scientifico che frequentava, il Moreschi di Milano. La ragazza 16enne è fra le vittime dell’incendio di Crans Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Margherite e rose bianche per Chiara Costanzo al liceo Moreschi: il biglietto «Riposa in pace» e il dolore della comunità scolastica
