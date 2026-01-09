Il liceo Moreschi di Milano ha reso omaggio a Chiara Costanzo, una delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, con il rilascio di palloncini bianchi nel cielo. L’evento, organizzato da studenti e docenti, ha rappresentato un momento di memoria e solidarietà. Un gesto semplice ma significativo per onorare la memoria di Chiara e riflettere sull’accaduto.

Milano, 9 gennaio 2026 – Decine di palloncini bianchi liberati nel cielo per ricordare Chiara Costanzo, una delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. L’omaggio è avvenuto questa mattina, due giorni dopo i funerali della giovane, che si sono tenuti a Santa Maria delle Grazie, a 800 metri di distanza dalla Basilica di Sant’Ambrogio, dove invece si sono svolte le esequie dell’amico Achille Barosi, anche lui morto nell’esplosione al Constellation, la notte di Capodanno. Chiara Costanzo, il lancio dei palloncini bianchi al Moreschi Allo scientifico Moreschi, la scuola frequentata dalla sedicenne milanese, il dolore per la scomparsa di quella ragazza dal “sorriso aperto” e dall’intelligenza vivace è difficile da elaborare e accettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il liceo di Chiara Costanzo e quei palloncini bianchi liberati in cielo: il commovente omaggio di compagni e prof del Moreschi

