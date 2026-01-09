Il giorno della proclamazione dei 50 consiglieri regionali | 29 per la maggioranza

Oggi si ufficializza la proclamazione dei 50 consiglieri regionali pugliesi, a seguito delle elezioni del novembre scorso. L’Ufficio centrale elettorale della Corte d’Appello di Bari ha completato le operazioni, confermando la composizione dell’assemblea regionale. Tra i membri, 29 appartengono alla maggioranza che sostiene Antonio Decaro, eletto alla guida della regione. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel processo di insediamento e avvio dell’attività legislativa regionale.

E' il giorno della proclamazione ufficiale dei 50 nuovi consiglieri regionali pugliesi. L'Ufficio centrale elettorale della Corte d'Appello di Bari, dopo 44 giorni dalle elezioni dello scorso 23 e 24 novembre, che hanno visto prevalere Antonio Decaro e la coalizione di centrosinistra, ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

