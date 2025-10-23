Toscana 2025 i nuovi consiglieri regionali | poker Casa riformista in maggioranza con Giani bis
Toscana 2025, poker di consiglieri regionali di Casa riformista eletti in maggioranza nel Giani bis. In coalizione campo largo centrosinistra con il confermato presidente Regione Toscana Eugenio Giani. Sono le new entry Francesco Casini, oltre settemila preferenze: 3.342 Firenze 1 più 3.819 Firenze 2 dove scatta il seggio. Federico Eligi, Pisa, 1.798 voti. Vittorio Salotti di Barga, Lucca, 2.964 voti. Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana uscente, 5.469 voti Firenze 1 più 817 voti Firenze 3. Stefano Scaramelli, Italia Viva, vicepresidente Consiglio regionale uscente, non è stato eletto pur ottenendo 3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
