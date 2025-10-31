Zannini a Parete fa il pienone con la maggioranza dei consiglieri

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amministratori pubblici ma anche cittadini. Una sala con circa 300 persone per l’incontro a Parete con Giovanni Zannini, consigliere regionale uscente e candidato alle prossime regionali con Forza Italia.All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale Virginia Ariano, il vicesindaco Tommaso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Zannini Parete Fa Pienone