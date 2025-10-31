Zannini a Parete fa il pienone con la maggioranza dei consiglieri
Amministratori pubblici ma anche cittadini. Una sala con circa 300 persone per l’incontro a Parete con Giovanni Zannini, consigliere regionale uscente e candidato alle prossime regionali con Forza Italia.All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale Virginia Ariano, il vicesindaco Tommaso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
