L’accordo tra Egitto e Qatar per l’aumento delle forniture di gas naturale liquefatto rappresenta un passo importante nella strategia energetica regionale. In un contesto di crescente domanda e sfide globali, questa collaborazione mira a rafforzare la stabilità energetica dell’Egitto, evidenziando la volontà di entrambi i paesi di consolidare la propria posizione nel panorama energetico mediorientale.

L’accordo firmato tra Egitto e Qatar per l’aumento delle forniture di gas naturale liquefatto non è una semplice intesa commerciale. È il riflesso di una fase di transizione energetica difficile, nella quale il Cairo cerca di tamponare un problema immediato – la crescente domanda interna – senza rinunciare a un disegno più ampio: restare, e anzi rafforzarsi, come hub regionale del gas nel Mediterraneo orientale. Il Qatar come fornitore di ultima istanza. La scelta del Qatar non sorprende. Qatar è il primo esportatore mondiale di GNL e dispone di una flessibilità logistica che pochi altri possono garantire. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il gas come ancora di stabilità: L’Egitto tra emergenza energetica e ambizione regionale

Leggi anche: Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto

Leggi anche: La Scossa, l’Europarlamento tra Green Deal e sovranità energetica. Procaccini: «Hanno fatto errori drammatici». Gori: «Se in Italia si paga molto è perché il gas è troppo presente»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gas, piano d’emergenza Ue: verso taglio 15% consumi/ Von der Leyen vuole pieni poteri - Dunque, la Commissione Ue vuole attribuirsi pieni poteri usando l’articolo 122 del Trattato, che consente di adottare misure d’emergenza senza consultare il Parlamento europeo e con voto a maggioranza ... ilsussidiario.net

Gas, Von der Leyen: entro fine mese piano d'emergenza su forniture energia - Il 26 luglio il Consiglio straordinario dei ministri dell’energia Ue si riunirà per l'approvazione. milanofinanza.it

Gas, Italia verso lo stato d'emergenza: si teme lo stop totale dalla Russia. Via agli impianti a carbone - In Italia ieri l’Eni ha ricevuto metà del gas richiesto. ilmessaggero.it

In nome della stabilità e della modernizzazione, l’Egitto ha imboccato una strada sempre più autoritaria. Dopo il colpo di Stato del 2013, Abdel Fattah al-Sisi ha concentrato il potere nelle sue mani, represso il dissenso e avviato grandi progetti che hanno fatto - facebook.com facebook