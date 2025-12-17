Gas | accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'approvazione di un accordo da circa 35 miliardi di dollari con l’Egitto per la fornitura di gas. Questa partnership strategica segna un passo fondamentale nelle relazioni energetiche tra i due paesi, rafforzando la collaborazione e promuovendo la sicurezza energetica nella regione. Un’intesa di grande rilevanza che potrebbe influenzare gli equilibri regionali e il mercato del gas.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato un importante accordo sul gas con l'Egitto del valore di quasi 35 miliardi di dollari. "Oggi ho approvato il piu' grande accordo sul gas nella storia di Israele. L'accordo vale 112 miliardi di shekel (34,7 miliardi di dollari). Del totale, 58 miliardi di shekel (18 miliardi di dollari) andranno nelle casse dello Stato", ha dichiarato Netanyahu durante un discorso televisivo. "L'accordo e' con la societa' americana Chevron, con partner israeliani che forniranno gas all'Egitto", ha aggiunto Netanyahu. Il Ministro dell'Energia Eli Cohen ha dichiarato: "Questo e' il piu' grande accordo di esportazione nella storia dello Stato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Accordo di collaborazione Thales, Airbus e con Israele: il filo nascosto che che lega droni, satelliti e miliardi di dollari
Leggi anche: EA sta per diventare privata grazie ad un accordo da 50 miliardi di dollari, rivela un report
Netanyahu prepara un viaggio al Cairo per siglare un maxi-accordo sul gas con l’Egitto; Vendite sul marketplace, Amazon paga il conto Iva per il triennio ’19-’21: 511 milioni; Netanyahu atteso al Cairo: previsto maxi accordo sul gas con l’Egitto; L’Europa volta pagina sul gas russo e chiude i rubinetti a Mosca: quali conseguenze ci attendono?.
Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato un importante accordo sul gas con l'Egitto del valore di quasi 35 ... iltempo.it
Netanyahu annuncia l'approvazione dell'accordo sul gas con l'Egitto - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'approvazione dell'accordo sul gas con l'Egitto. ansa.it
Israel Seals Record 35B Leviathan Gas Export Deal With Egypt
Ft, 'Amazon è in trattative per investire 10 miliardi in OpenAI'. L'accordo includerebbe l'uso di chip er dei data center #ANSA x.com
L’accordo in discussione potrebbe portare OpenAI a un valore di oltre 500 miliardi di dollari. Prevista l’adozione del chip per l’IA sviluppato da Amazon - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.