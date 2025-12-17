Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'approvazione di un accordo da circa 35 miliardi di dollari con l’Egitto per la fornitura di gas. Questa partnership strategica segna un passo fondamentale nelle relazioni energetiche tra i due paesi, rafforzando la collaborazione e promuovendo la sicurezza energetica nella regione. Un’intesa di grande rilevanza che potrebbe influenzare gli equilibri regionali e il mercato del gas.

© Iltempo.it - Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato un importante accordo sul gas con l'Egitto del valore di quasi 35 miliardi di dollari. "Oggi ho approvato il piu' grande accordo sul gas nella storia di Israele. L'accordo vale 112 miliardi di shekel (34,7 miliardi di dollari). Del totale, 58 miliardi di shekel (18 miliardi di dollari) andranno nelle casse dello Stato", ha dichiarato Netanyahu durante un discorso televisivo. "L'accordo e' con la societa' americana Chevron, con partner israeliani che forniranno gas all'Egitto", ha aggiunto Netanyahu. Il Ministro dell'Energia Eli Cohen ha dichiarato: "Questo e' il piu' grande accordo di esportazione nella storia dello Stato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Accordo di collaborazione Thales, Airbus e con Israele: il filo nascosto che che lega droni, satelliti e miliardi di dollari

Leggi anche: EA sta per diventare privata grazie ad un accordo da 50 miliardi di dollari, rivela un report

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Netanyahu prepara un viaggio al Cairo per siglare un maxi-accordo sul gas con l’Egitto; Vendite sul marketplace, Amazon paga il conto Iva per il triennio ’19-’21: 511 milioni; Netanyahu atteso al Cairo: previsto maxi accordo sul gas con l’Egitto; L’Europa volta pagina sul gas russo e chiude i rubinetti a Mosca: quali conseguenze ci attendono?.

Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato un importante accordo sul gas con l'Egitto del valore di quasi 35 ... iltempo.it