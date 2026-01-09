Il Financial Times su Meloni | Sarà un anno decisivo Il nodo è la crescita lenta

Il Financial Times definisce il prossimo anno come decisivo per Giorgia Meloni, evidenziando le sfide legate a una crescita economica ancora lenta. A Roma, il governo si concentra sulla preparazione della conferenza di fine anno, un appuntamento che potrebbe offrire indicazioni importanti sul percorso futuro dell’Italia. La complessità delle questioni economiche e politiche richiede attenzione e strategia per affrontare le principali criticità.

Roma, 9 gennaio 2026 – Giorgia Meloni passa la giornata preparando quanto più possibile nei dettagli la conferenza di fine anno a scoppio ritardato. A Palazzo Chigi tutti prevedono che la politica estera farà inevitabilmente la parte del leone. Ma l’appuntamento è fluviale: vuoi che non capitino domande sull’economia? Sulle riforme istituzionali e sul referendum? Sulla legge elettorale? Sul Mercosur? Sull’immigrazione e i centri in Albania? Sulla sicurezza? Senza contare la vera spina che affligge ora la maggioranza: la lacerazione sull’eventuale scostamento di bilancio da devolvere in armi tonanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

