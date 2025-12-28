Pd botte di fine anno Meloni incoronata dal Financial Times Schlein bocciata da Haaretz | E’ goffa
Nel duello a distanza tra leader politici italiani, c he in questi giorni si consuma anche sui media internazional i, al momento la premier Meloni continua a infliggere umiliazioni politiche pesanti alla segretaria del Pd Elly Schlein. Se la prestigiosa testata economica britannica " Financial Times " compila pagelle promuovendo a pieni voti il governo Meloni su conti pubblici e stabilit à, l'autorevole testata israeliana " Haaretz ", non senza malizia, boccia la leader del "campo largo", nonostante – sottolinea – le sue origini ebraiche. In più, i giudici non arrivano da un commentatore di destra ma da un ex deputato del Pd, Carlo Galli, che arricchisce la stroncatura della Schlein con giudizi quasi imbarazzanti per la Schlein.
