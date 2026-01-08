Durante un Question Time, Piantedosi ha affrontato le dichiarazioni di Renzi, mettendo in discussione le sue critiche con dati sulla sicurezza. I numeri indicano un calo dei reati e una diminuzione dei migranti, smentendo le accuse di fallimento dello Stato e di questioni come i decreti rave. Nel suo intervento ha anche citato casi di cronaca recenti, come Aurora Livolo e il capotreno Ambrosio, evidenziando la complessità del quadro sulla sicurezza in Italia.

Voleva provocare parlando di “slogan” di “fallimento dello Stato” di “fuffa sul decreto rave”. Ha citato nel testo stesso del Question Time i casi e i nomi della giovane Aurora Livolo e del Capotreno Alessandro Ambrosio, vittime di una violenza efferata che in questi giorni viene raccontata dai media. Ma come è successo al ‘maccarone di Sordiana memoria’ anche Matteo Renzi ha finito per essere ‘mangiato’ dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Piantedosi e la forza dei dati: 600mila clandestini con Mare nostrum e Triton. Chiamato in Senato dall’ex presidente e capo del Pd per rispondere sulle politiche per la sicurezza messe in campo dal governo negli ultimi anni, il responsabile del Viminale ha infatti raccontato l’azione dell’Esecutivo partendo dai dati, che non possono essere soggetti a interpretazioni diverse dalla realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piantedosi strapazza Renzi. Fa “parlare” i numeri sulla sicurezza e lo mette ko: reati in calo, meno migranti

