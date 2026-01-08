Renzi polemico con Piantedosi | Sicurezza? Avete fallito vi riempite la bocca di slogan Il ministro | Con noi reati in calo

Il confronto tra Matteo Renzi e Matteo Piantedosi riguarda l’andamento della sicurezza in Italia. Renzi critica l’operato del ministro, accusandolo di usare slogan, mentre Piantedosi sottolinea i dati ufficiali che indicano una diminuzione generale dei reati nel 2025. La discussione evidenzia le differenze di visione tra chi valuta i risultati sulla base delle statistiche e chi critica la percezione della sicurezza pubblica.

“La tesi che parla di incremento dei reati è radicalmente sbagliata e smentita dai fatti. Le statistiche del 2025 fanno infatti registrare una generalizzata riduzione dei reati del 3,5%”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il Question time nell’aula al Senato ha risposto a un’interrogazione di Matteo Renzi sull’aumento dei reati legati alla criminalità comune, partendo dagli ultimi casi di cronaca. Le domande poste dal leader di Italia Viva non trovano risposta, ma il ministro dell’Interno ha snocciolato alcuni dati: “Calo di violenze sessuali del 7,5%, delle violenze in famiglia dell’8%, dei furti del 6%, delle rapine del 4,5%, delle estorsioni del 5% e dello sfruttamento della prostituzione del 9%”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

