Il corpo di Giovanni Tamburi deve essere riesumato | Da accertare causa della morte

La salma di Giovanni Tamburi sarà riesumata per chiarire le circostanze della sua morte. L’operazione si rende necessaria per accertare le cause di un decesso che potrebbe essere collegato alla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Le indagini mirano a fare luce sulle responsabilità e sui motivi di quanto accaduto.

Occorrerà riesumare la salma di Giovanni Tamburi per fare luce sulla strage di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, in cui sono morte 40 persone 116 sono rimaste ferite. La procura di Bologna ha dato l'ordine di disseppellire il corpo del 16enne bolognese che ha perso la vita nel rogo dentro.

La salma di Giovanni Tamburi sarà riesumata per fare l’autopsia - La Procura di Bologna ha disposto la riesumazione del corpo del 16enne perchè la Procura di Roma ha ordinato di eseguire l'autopsia ... dire.it

Giovanni Tamburi: il corpo viene riesumato per accertare le cause della morte - A due giorni dall’affollato e commosso addio in San Pietro, la decisione della procura. msn.com

Identificato il corpo di Giovanni Tamburi: il 16enne è tra le vittime della strage di Crans-Montana

