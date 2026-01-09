Giovanni Tamburi | il corpo viene riesumato per accertare le cause della morte

La Procura di Bologna ha disposto la riesumazione della salma di Giovanni Tamburi, deceduto a 16 anni nel rogo di Le Constellation a Crans Montana la notte di Capodanno. L'operazione, guidata dal procuratore Paolo Guido, mira a chiarire le cause della morte e a raccogliere elementi utili alle indagini in corso.

Bologna, 9 gennaio 2026 – La Procura di Bologna, guidata da Paolo Guido, ha disposto l'ordine di riesumazione per la salma di Giovanni Tamburi, morto a 16 anni nel rogo della strage dentro Le Constellation, locale di Crans Montana, la notte di Capodanno. La famiglia di Tamburi al momento non si esprime e non intenderebbe avvalersi di un avvocato. Giovanni sarebbe morto non per le ustioni, ma per soffocamento da fumo. Il corpo, che era già stato tumulato, è ora in fase di riesumazione. Roma ha aperto un fascicolo. Le ipotesi sono disastro colposo, omicidio colposo e incendio. Al momento il fascicolo è contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

