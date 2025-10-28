Pregliasco sbaglia sui finanziamenti da Big Pharma | la trasparenza non elimina il conflitto d’interessi
In sede di audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia, il dottor Fabrizio Pregliasco – uno dei volti più noti della classe medica durante il periodo delle ondate di contagio e delle successive campagne vaccinali – ha dichiarato di aver avuto, negli ultimi quattro anni, rapporti diretti di finanziamento con: Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, Baush&Lomb, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, Procter&Gamble. Praticamente: il gotha di Big Pharma e, soprattutto, di quella specifica “branca” di Big Pharma dedita alla produzione e commercializzazione di vaccini (anche) anti-Covid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
