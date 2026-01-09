Il Club Astor spegne venti candeline ricche di storia e auto e moto d' epoca

Il Club Astor di Latiano celebra i suoi venti anni di attività, segnati da passione e storia nel settore delle auto e moto d’epoca. In occasione di una cerimonia partecipata, il club ha rinnovato il suo impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio storico, sottolineando il riconoscimento di Aci Storico come uno dei principali club italiani. Un momento di riflessione e di proiezione verso nuovi obiettivi nel mondo delle vetture storiche.

