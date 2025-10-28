Auto d’epoca e moto americane Club Cno protagonista a Bologna

Nato nel 2009 dall’idea di un gruppo di amici accomunati dalla passione per le auto e moto americane di ogni epoca e marchio, il Cno American Motors Italy è oggi una delle realtà più attive nel panorama motoristico nazionale. Il club, federato Asi dal 2020, ha la propria sede operativa a Villacortese e raccoglie centinaia di appassionati di motori d’oltreoceano, sia storici che moderni, provenienti da tutta Italia. Non si tratta di un semplice club "virtuale": il Cno è una vera e propria comunità di persone che si incontra regolarmente per ritrovi, raduni ed eventi, organizzati almeno due volte al mese, con un calendario in costante aggiornamento per garantire ai soci nuove occasioni di incontro e di guida in ogni stagione dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto d’epoca e moto americane. Club Cno protagonista a Bologna

