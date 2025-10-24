Auto e Moto d' Epoca | in mostra a Bologna l' auto di Del Piero e la storia della F1

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del motorismo storico si dà appuntamento fino al 26 ottobre 2025 a BolognaFiere per la 42esima edizione di Auto e Moto d’Epoca. Quattordici padiglioni su 245mila metri quadrati dedicati alla passione classic, con mostre tematiche, club e registri di marca, e i più grandi dealers nazionali e internazionali. Da non perdere la mostra diffusa dedicata ai settantacinque anni della Formula 1 ( 75:1   –   75 Years 1 Seat, dedicata ai   75 anni   di   Formula 1, con trenta monoposto di F1, tra   Ferrari,   Mercedes   e   Toro Rosso, utilizzate in gara da  Alberto Ascari,   Juan Manuel Fangio,   Gilles Villeneuve,  Carlos Sainz,   Daniil Kvyat   e   Kimi Räikkönen ),  e, al padiglione 26, la grande area dedicata a Honda con 38 moto iconiche che raccontano la storia della casa dell’Ala Dorata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto e moto d epoca in mostra a bologna l auto di del piero e la storia della f1

© Gazzetta.it - Auto e Moto d'Epoca: in mostra a Bologna l'auto di Del Piero e la storia della F1

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

auto moto d epocaAuto e Moto d’Epoca, Bologna celebra passione e cultura del motorismo storico - Dai capolavori della Formula 1 alle officine artigiane, un racconto dell’eccellenza italiana su due e quattro ruote in scena dal 24 al 27 ottobre ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

auto moto d epocaAuto e Moto d’Epoca 2025, Lamborghini festeggia 10 anni del Polo Storico - Un traguardo significativo che testimonia l’impegno del marchio di Sant’Agata Bolognese che rilancia con il tour per i 60 anni della Miura ... Come scrive ruoteclassiche.quattroruote.it

auto moto d epocaAuto e Moto d’Epoca 2025, la Ferrari Testarossa infiamma Bologna - La supercar per eccellenza degli anni 80 si presenta alla kermesse con diversi esemplari e varianti sempre molto ammirati ... Lo riporta ruoteclassiche.quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Moto D Epoca