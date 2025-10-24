Auto e Moto d' Epoca | in mostra a Bologna l' auto di Del Piero e la storia della F1

Il mondo del motorismo storico si dà appuntamento fino al 26 ottobre 2025 a BolognaFiere per la 42esima edizione di Auto e Moto d’Epoca. Quattordici padiglioni su 245mila metri quadrati dedicati alla passione classic, con mostre tematiche, club e registri di marca, e i più grandi dealers nazionali e internazionali. Da non perdere la mostra diffusa dedicata ai settantacinque anni della Formula 1 ( 75:1 – 75 Years 1 Seat, dedicata ai 75 anni di Formula 1, con trenta monoposto di F1, tra Ferrari, Mercedes e Toro Rosso, utilizzate in gara da Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Gilles Villeneuve, Carlos Sainz, Daniil Kvyat e Kimi Räikkönen ), e, al padiglione 26, la grande area dedicata a Honda con 38 moto iconiche che raccontano la storia della casa dell’Ala Dorata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

