Cucina italiana patrimonio dell’umanità Valditara sottolinea il ruolo degli istituti professionali | tradizioni culinarie valorizzate nelle scuole con uno sguardo aperto all’innovazione e al futuro

Il Ministro Valditara evidenzia l'importanza degli istituti professionali nel preservare e valorizzare la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un impegno che unisce tradizione e innovazione, promuovendo un patrimonio culturale che si tramanda nelle scuole e si proietta verso il futuro.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso "profondo orgoglio" per l'iscrizione della cucina italiana nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO approvata dal Comitato intergovernativo a Nuova Delhi. Il riconoscimento rappresenta "un tributo alla qualità straordinaria dei nostri prodotti e un attestato al valore culturale e identitario che la nostra cucina porta con sé". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo la decisione @UNESCO, la cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie" e "un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici". Di Donatella Gori #GR1

