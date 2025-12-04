Cole Palmer del Chelsea si è infortunato questo fine settimana? Prime notizie sugli infortuni della Premier League

Notizia fresca giunta in redazione: Il Chelsea è rimasto senza Cole Palmer per più tempo di quanto avrebbe voluto in questa stagione. Il disinvolto 23enne è stato il talismano dei Blues la scorsa stagione, segnando 18 gol e fornendo 14 assist in 52 presenze in tutte le competizioni. Ma questa stagione non è andata secondo i piani per il nazionale inglese, rallentato da un infortunio all’inguine, con la sua assenza poi prolungata da uno strano incidente in casa, fratturandosi un dito del piede in un incidente presumibilmente correlato all’EA FC. Potrebbe piacerti Cole Palmer è infortunato per la visita del Chelsea a Bournemouth?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Cole Palmer del Chelsea si è infortunato questo fine settimana? Prime notizie sugli infortuni della Premier League

