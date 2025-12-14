Il boss del Chelsea Maresca conferma l’aggiornamento sugli infortuni di Cole Palmer

Il tecnico del Chelsea, Maresca, ha fornito un aggiornamento sugli infortuni di Cole Palmer. Di seguito riportiamo fedelmente le informazioni pubblicate recentemente da un sito inglese, offrendo una panoramica chiara e precisa sulla situazione del giocatore.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha confermato che il centrocampista Cole Palmer sta ancora giocando nonostante il dolore causato da un persistente infortunio all’inguine mentre i Blues si preparano ad affrontare l’Everton in Premier League. La forma fisica del 23enne è diventata una preoccupazione crescente per lo staff medico del Chelsea, che sta procedendo con cautela per evitare di aggravare ulteriormente il problema. Justcalcio.com

Il Chelsea comprerà ancora? Maresca: "Gap da colmare". Poi conferma il pasillo al Liverpool - L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi, a due giorni dalla sfida contro il Liverpool, ha parlato anche del prossimo mercato estivo confermando che si ... tuttomercatoweb.com

Mudryk-doping, Maresca in difesa del suo giocatore: "Ci fidiamo di lui" - Da Cobham, la base operativa del Chelsea, Enzo Maresca conferma il supporto totale dei Blues a Mykhailo Mudryk, sospeso in attesa delle contranalisi ... gazzetta.it

Quando parliamo di stivaletti versatili, eleganti e robusti, c’è un modello che domina da decenni: il Chelsea, o come molti lo chiamano in Italia, il celebre modello Beatles. Gli Stivaletti @berwick1707_official Chelsea in pelle di vitello sono la scelta perfetta per - facebook.com facebook