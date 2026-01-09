Il capotreno ucciso Una sola coltellata ma è stata fatale

Nella scena del crimine, la neve sciolta ha rivelato un possibile elemento collegato all’omicidio del capotreno, ucciso con una sola coltellata. La polizia, dopo un nuovo sopralluogo, sta analizzando il materiale raccolto, nella speranza di identificare l’arma del delitto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questo episodio e individuare eventuali responsabili.

La polizia ha svolto un nuovo sopralluogo sulla scena del crimine e ha trovato qualcosa, ora che la neve si è sciolta: potrebbe trattarsi dell’ arma del delitto, gli inquirenti stanno analizzando il materiale raccolto. Un lavoro senza sosta, per accertare come e perché il pomeriggio del 5 gennaio in stazione a Bologna è stato ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio (foto), 34 anni, di Anzola. Unico sospettato, catturato dopo 24 ore dall’omicidio a Desenzano del Garda (Brescia), è Marin Jelenic, 36enne croato, su cui gravava un ordine di allontanamento emesso dal prefetto di Milano. Avrebbe dovuto lasciare l’Italia il 3 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il capotreno ucciso. Una sola coltellata, ma è stata fatale Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga Leggi anche: Omicidio del capotreno a Bologna, coltellata fatale all’addome. Si stringe il cerchio attorno all’assassino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’autopsia del capotreno: Alessandro Ambrosio ucciso con una sola, violentissima coltellata. “Non c’è stata lotta”; Il capotreno ucciso. Una sola coltellata, ma è stata fatale; Il killer del capotreno ucciso in stazione doveva lasciare l’Italia. Ignorato il decreto del prefetto. L’autopsia del capotreno: Alessandro Ambrosio ucciso con una sola, violentissima coltellata. “Non c’è stata lotta” - Bologna, 8 gennaio 2026 – <a href="https://www. msn.com

Il capotreno ucciso. Una sola coltellata, ma è stata fatale - Ieri si è svolta l’autopsia: fatale un’unica coltellata inflitta con molta forza, alle spalle. quotidiano.net

Capotreno ucciso alla stazione di Bologna con una coltellata: chi era Alessandro Ambrosio - Chi era il capotreno ucciso: la vita e la carriera di Alessandro Ambrosio, 34 anni, tra i treni a medio- notizie.it

Dritto e rovescio. . La morte del giovane capotreno ucciso a coltellate a #Bologna da uno straniero già noto alle forze dell'ordine. Il servizio completo di Sara Scorpati a #drittoerovescio è su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

Capotreno ucciso, nel pomeriggio ci sarà l'autopsia. Al termine dell'esame la salma restituita alla famiglia #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.