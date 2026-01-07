Petroliere russe gli Usa sequestrano Marinera e Sophia della flotta ombra | Mosca invoca l’Onu

Le autorità statunitensi hanno sequestrato le petroliere russe Marinera e Sophia, operanti nel contesto delle tensioni tra Usa e Russia legate alle attività di Caracas. Mosca ha richiesto l’intervento dell’ONU, mentre le imbarcazioni sono state intercettate nell’Atlantico e nel Mar dei Caraibi. La vicenda evidenzia il clima di confronto crescente nel settore petrolifero internazionale e le implicazioni geopolitiche in atto.

E' escalation tra Usa e Russia sull'oro nero di Caracas. La marina statunitense ha dato l'assalto alle petroliere Marinera nell'Atlantico, e Sophia nel Mar dei Caraibi, salpata da appena due giorni da un porto del Venezuela. Insomma, un duro colpo alla flotta ombra russa a cui non è servito cambiare nome e neanche bandiera.

Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa nell’Atlantico: era diretta in Venezuela. Mosca: “Violata convenzione Onu” - Gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione per sequestrare una petroliera battente bandiera russa, la 'Marinera', nell'Atlantico. msn.com

Militari Usa tentano il sequestro di una petroliera russa nell'Atlantico. Ci sono mezzi navali di Mosca nelle vicinanze - Washington insegue da più di due settimane la "Marinera", che originariamente si chiamava "Bella 1", dopo il blocco contro le ... huffingtonpost.it

#NEWS - Gli #USA sequestrano due #petroliere legate al #Venezuela. L'abbordaggio della Marinera, inizialmente battezzata Bella1, è avvenuto dopo un lungo inseguimento durato oltre due settimane nell' #Atlantico, nella zona c'erano anche navi russe. Catt x.com

Bombe russe su Odessa e droni ucraini sulle petroliere a Krasnodar: la guerra non si ferma nemmeno a Natale Il bilancio registra anche almeno due morti nella città martire sul Mar Nero Leggi l’articolo completo di Fabio Russello al link nel primo commento - facebook.com facebook

