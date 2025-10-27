Il dibattito nel Pd è appena ricominciato
Firenze, 27 ottobre 2025 – Venerdì scorso, a Milano, si sono ritrovati i riformisti del Pd alternativi a Stefano Bonaccini, leader di Energia Popolare. Il convegno è stato organizzato da Giorgio Gori e da altri esponenti del Pd, intenzionati a rimanere nel partito di Elly Schlein senza dare vita ad altre formazioni. Si capisce tuttavia che cambierà il tono della loro presenza dentro il Campo Largo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Idolo Meloni. Ha appena detto che il dibattito sulla libertà di stampa è mal posto (lo decide lei) e che in realtà con lei l’informazione è migliorata, perché in classifica siamo saliti di nove posizioni. Cioè: adesso, se nella classifica sulla libertà di stampa si miglior - facebook.com Vai su Facebook
.@SilvioMagliano invita a rinviare alla prossima seduta il dibattito sugli ordini del giorno appena illustrati onde permettere un approfondito dibattito #opencrpiemonte - X Vai su X