I camminatori animano il litorale di Melendugno | soddisfatti operatori e amministratori

Da lecceprima.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Melendugno, i camminatori contribuiscono ad animare il litorale, offrendo un’occasione per attrarre un turismo di nicchia. Questa strategia permette di diversificare l’offerta turistica e prolungare la stagione, soddisfacendo le aspettative di visitatori con interessi specifici. Operatori e amministratori locali sono soddisfatti dei risultati ottenuti, riconoscendo nel cammino un modo sostenibile e qualificante per valorizzare il territorio.

MELENDUGNO – Intercettare i visitatori di nicchia, quelli cioè accomunati da specifici interessi ed esigenze, è una buona strada per destagionalizzare il fenomeno del turismo. Una prova dell’efficacia di questa strategia l’hanno avuta in queste settimane gli amministratori di Melendugno e gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

i camminatori animano il litorale di melendugno soddisfatti operatori e amministratori

© Lecceprima.it - I camminatori animano il litorale di Melendugno: soddisfatti operatori e amministratori

Leggi anche: Accordo economico per gli operatori del Pronto Soccorso di Negrar: soddisfatti i sindacati

Leggi anche: Nuove pettorine ad alta visibilità per i camminatori di ‘Muovi San Mauro’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

camminatori animano litorale melendugnoI camminatori animano il litorale di Melendugno: soddisfatti operatori e amministratori - Il sindaco Cisternino: “I viaggiatori si accorgono che è bello vivere questa terra tutto l’anno” ... lecceprima.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.