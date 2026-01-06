I camminatori animano il litorale di Melendugno | soddisfatti operatori e amministratori

A Melendugno, i camminatori contribuiscono ad animare il litorale, offrendo un’occasione per attrarre un turismo di nicchia. Questa strategia permette di diversificare l’offerta turistica e prolungare la stagione, soddisfacendo le aspettative di visitatori con interessi specifici. Operatori e amministratori locali sono soddisfatti dei risultati ottenuti, riconoscendo nel cammino un modo sostenibile e qualificante per valorizzare il territorio.

