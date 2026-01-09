Il Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo
Dopo la sconfitta contro il Braga in semifinale di Coppa di Lega, José Mourinho ha deciso di trattenere i giocatori del Benfica nel centro sportivo. Il tecnico portoghese ha sottolineato l'importanza di riflettere sulla prestazione, auspicando che questa pausa forzata possa aiutare la squadra a migliorare e a prepararsi per le prossime sfide.
José Mourinho ha fatto rimanere i suoi giocatori nel centro sportivo del Benfica dopo la sconfitta contro il Braga in semifinale di Coppa di Lega, e il tecnico portoghese ha detto di sperare che “non dormano e invece riflettano molto”. Il Benfica giocherà a Porto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo mercoledì. La squadra di Mourinho è terza in Primeira Liga, a dieci punti dalla capolista Porto e a tre dallo Sporting secondo. Mourinho è arrabbiato. Il Benfica ha perso mercoledì per 3-1, ha chiuso la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione dell’ex difensore del Manchester City Nicolas Otamendi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, Mourinho furioso: «Noi orribili, ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!»
Leggi anche: Lega Pro Coppa Italia quarti di finale eliminato il Crotone dopo la pesante sconfitta (3-1) contro il Potenza
Mourinho, che crollo. Il Benfica ne prende 3 dal Braga in Taca da Liga. E la Juve si avvicina; Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”; Benfica eliminato, Mourinho una furia: Rigore fuori area assegnato dall'arbitro. Noi orribili; SL Benfica - Braga Pronostico e Anteprima Partita.
Mourinho, che crollo. Il Benfica ne prende 3 dal Braga in Taca da Liga. E la Juve si avvicina - Ora il Porto in Coppa, il Rio Ave in Liga e il ritorno allo Stadium un anno dopo ... tuttosport.com
Qui Benfica – Mourinho furioso dopo l'eliminazione contro lo Sporting Braga - Il Benfica, prossimo avversario della Juventus in Champions League, è stato eliminato in semifinale di Allianz Cup, la coppa di lega portoghese. tuttojuve.com
“Non posso dire che il Braga meritasse di vincere. Devo dire che il Benfica meritava di perdere. E ai miei giocatori auguro una cosa”: lo sfogo di Mourinho - Il tecnico ex Inter tra le tante ha accusato i suoi calciatori di non aver giocato una partita all'altezza dopo la sconfitta per 1- ilfattoquotidiano.it
Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di - facebook.com facebook
#Mourinho, che crollo. Il #Benfica ne prende 3 dal #Braga in Taca da Liga. E la #Juve si avvicina Benfica eliminato in Coppa di Lega. Gli uomini di Jose Mourinho crollano in casa contro il Braga arrendendosi in semifinale con il risultato di 1-3. Al Pessoa, x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.