il benfica eliminato in coppa di lega e mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo

José Mourinho ha fatto rimanere i suoi giocatori nel centro sportivo del Benfica dopo la sconfitta contro il Braga in semifinale di Coppa di Lega, e il tecnico portoghese ha detto di sperare che “non dormano e invece riflettano molto”. Il Benfica giocherà a Porto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo mercoledì. La squadra di Mourinho è terza in Primeira Liga, a dieci punti dalla capolista Porto e a tre dallo Sporting secondo. Mourinho è arrabbiato. Il Benfica ha perso mercoledì per 3-1, ha chiuso la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione dell’ex difensore del Manchester City Nicolas Otamendi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

