Lega Pro Coppa Italia quarti di finale eliminato il Crotone dopo la pesante sconfitta 3-1 contro il Potenza

Il Potenza supera il Crotone 3-1 nei quarti di finale della Lega Pro Coppa Italia, eliminando gli avversari dopo una partita intensa. I marcatori sono Bruschi, Maisto, Murano e Selleri, che portano i padroni di casa avanti nel cammino verso le semifinali.

Potenza 3 Crotone 1 Marcatori: 37° Bruschi ( R ), 46° Maisto, 50° Murano, 87° Selleri Potenza (4-3-3): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano (Bura), Balzano, Maisto (Ghisolfi), De Marco, Felippe (Siatounis), Bruschi, Selleri, Petrungaro. All. De Giorgio Crotone (4-3-2-1): Sala, Cocetta, Cargnelutti (Maggio), Di Pasquale, Guerra, Calvano (Sandri), Vinicius (Gallo), Ricci (Piovanello), Gomez, Zunno, Perlingeri (Murano). All. Longo Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara Ass. Emanuele Fumarolo di Barletta – Antonio Alessandrino di Bari Quarto giudice a bordo campo: Bruno Spina di Barletta Ammoniti: Ricci, Di Pasquale, De Marco, Petrungaro, Guerra Angoli: 3 a 2 per il Crotone Recupero: 3 e 7 minuti Potenza in semifinale, Crotone fuori dalla Coppa Italia.

