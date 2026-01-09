Ieri la prima udienza in tribunale | Pronti nuovi documenti

Ieri si è svolta la prima udienza in tribunale riguardo alla richiesta di risarcimento per diffamazione legata al caso Fox, con una richiesta di 2 milioni di euro. Durante l'udienza sono stati presentati nuovi documenti a supporto della posizione delle parti coinvolte. La procedura prosegue con l'esame delle evidenze e la valutazione delle responsabilità, in attesa delle future udienze e decisioni.

Prima udienza ieri mattina in tribunale per la richiesta di risarcimento, per diffamazione, per 2 milioni di euro per il caso Fox. Sul banco degli imputati Roberto Malini e Lisetta Sperindei di " Pesaro: no gnl ". Accanto a loro in tribunale il presidente di Legambiente ed anche l'ex sindaco di Petriano, oltre una trentina di attivisti. A difendere i due esponenti ecologisti Pia Perricci, mentre per il fronte opposto c'era Aldo Valentini. Sul tavolo del giudice anche un documento inviato dalle Nazioni Unite al governo italiano che bolla questa causa come Slapp il che, tradotto, vuol dire che si è davanti ad un causa che ha intenti intimidatori.

