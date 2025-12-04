Caso famiglia nel bosco | colpo di scena in Tribunale dopo nuovi documenti

Chieti - I giudici del Tribunale per i minorenni dell’Aquila analizzeranno i nuovi elementi presentati dalla difesa, tra cui nuova abitazione, stato di salute dei minori e relazione degli assistenti sociali. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di riservarsi sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, nel Chietino, rinviando la decisione dopo l’udienza di comparizione. A comunicarlo è stato l’avvocato Marco Femminella, spiegando che i magistrati intendono esaminare con attenzione la documentazione aggiuntiva presentata poco prima dell’ingresso in aula. Secondo quanto trapelato da fonti giudiziarie, tra i nuovi elementi sottoposti ai giudici figurano la disponibilità dei genitori a trasferirsi in una nuova casa, soluzione individuata in attesa della ristrutturazione del casolare nel bosco, in particolare per gli interventi necessari al bagno e alle condizioni igieniche dell’abitazione originaria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caso famiglia nel bosco: colpo di scena in Tribunale dopo nuovi documenti

