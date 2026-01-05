Maduro in tribunale per prima udienza

L'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro si presenta in tribunale per la prima udienza. Accompagnato dalla moglie, è stato condotto da agenti armati fuori dal centro di detenzione di Brooklyn e trasferito a Governor's Island tramite elicottero. La situazione si inserisce in un contesto giudiziario che coinvolge figure di rilievo internazionale, suscitando attenzione sulle procedure e sui motivi di questa udienza.

15.45 L'ex presidente venezuelano e sua moglie sono stati scortati da agenti armati fuori dal centro di detenzione di Brooklyn e condotti a un elicottero che è atterrato a Governor's Island. Poi un viaggio veloce attraverso Lower Manhattan fino al tribunale federale in auto.Resterà fuori dalla vista pubblica finché non comparirà davanti al giudice alle 18 ora italiana per rispondere alle accuse di narcotraffico.In attesa di trovare un suo legale,oggi avrà un avvocato d'ufficio.

