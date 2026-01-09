I rumors Mulinacci critica il ’no’ degli svedesi al Fondo maltese

Recenti indiscrezioni segnalano che l’imprenditore maltese Joseph Portelli, proprietario dell’Hamrun Spartans Fc, sarebbe interessato all’acquisto del Siena calcio. Tuttavia, il recente rifiuto degli svedesi al Fondo maltese ha suscitato commenti critici da parte di Mulinacci, evidenziando le tensioni e le difficoltà nel panorama delle trattative sportive e finanziarie. Queste notizie sono di interesse per chi segue il mondo del calcio e delle operazioni immobiliari legate alle società sportive.

Ha colpito, la tifoseria bianconera, la notizia, riportata anche dal nostro quotidiano, dell’interesse, da parte dell’immobiliarista maltese e proprietario dell’Hamrun Spartans Fc, Joseph Portelli, all’acquisto del Siena calcio. Una proposta, prima di un milione di euro, poi alzata a 1,3 milioni, rimandata al mittente dalla proprietà svedese, evidentemente intenzionata a proseguire il proprio cammino alla guida del club. I sostenitori della Robur hanno reagito in maniera diversa. C’è chi ha rivolto l’attenzione all’imprenditore, qualcuno con scetticismo, per il timore di cadere in mani sbagliate come è successo troppe volte negli ultimi anni, qualcuno con curiosità; c’è chi invece si è soffermato sulla volontà di ‘Jonas Bodin e soci’ di non prendere in considerazione una possibile richiesta di cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I rumors. Mulinacci critica il ’no’ degli svedesi al Fondo maltese Leggi anche: Sci di fondo: Skistad batte le svedesi nella sprint a Ruka, indietro Cassol e Ganz Leggi anche: Sci di fondo: skiathlon formato Diggins a Trondheim, battute norvegesi e svedesi. Ganz miglior italiana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I rumors. Mulinacci critica il ’no’ degli svedesi al Fondo maltese - Ha colpito, la tifoseria bianconera, la notizia, riportata anche dal nostro quotidiano, dell’interesse, da parte dell’immobiliarista maltese e proprietario ... sport.quotidiano.net L'intervista al presidente del Siena Club Fedelissimi Lorenzo Mulinacci dopo il rifiuto della proprietà svedese all'offerta milionaria di un investitore maltese per la cessione del club - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.