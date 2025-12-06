Sci di fondo | skiathlon formato Diggins a Trondheim battute norvegesi e svedesi Ganz miglior italiana

Jessie Diggins centra la vittoria numero 28 in Coppa del Mondo di sci di fondo nella propria carriera, che poi corrisponde al 70° podio. Sua la gara skiathlon di Trondheim, vinta battendo in un sol colpo sia il blocco norvegese che quello svedese, beffati sull’ultima salita da un ritmo irresistibile. 50’29?5 il tempo della vincitrice, che all’ultima stagione della propria carriera fa di tutto per chiudere col botto. Seconda la norvegese Heidi Weng a 1?, terza la svedese Ebba Andeon a 2?3. La prima parte di gara, quella in classico, fa capire chiaramente come i gruppi di Svezia e Norvegia sono ben intenzionati a darsi battaglia nel comando delle operazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: skiathlon formato Diggins a Trondheim, battute norvegesi e svedesi. Ganz miglior italiana

