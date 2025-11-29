Incertissima fino all’ultimo la prima sprint femminile, a tecnica classica, della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. O almeno, incerta fino all’ultima curva, quando Kristine Stavaas Skistad decide di accelerare senza troppi problemi e di vincere per la dodicesima volta in carriera. Per la Norvegia primo successo a Ruka da sei anni a questa parte nella specialità. Dietro la vincitrice, che fa segnare il tempo di 2’53?22, il secondo posto al fotofinish è assegnato a Jonna Sundling, che beffa di un nonnulla Maja Dahlqvist: per l’una e per l’altra tempo di 2’53?42. Quarta la loro connazionale Johanna Hagstroem in 2’54?51. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo: Skistad batte le svedesi nella sprint a Ruka, indietro Cassol e Ganz