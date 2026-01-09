I gestori del bar. La pressione per gli arresti. Ma la coppia resta libera.

In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si apre un dibattito sulla responsabilità dei gestori del bar coinvolto. Nonostante le richieste di arresto, le autorità svizzere hanno deciso di mantenere la coppia libera. Questa decisione ha suscitato reazioni di dolore e rabbia tra i familiari delle vittime, evidenziando le complessità delle indagini e delle responsabilità in casi di incidenti di grande impatto.

(Svizzera) "Perché i titolari del bar non sono stati arrestati?". Dopo il lutto, la rabbia. Dei genitori dei ragazzini morti e feriti nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Devastati dal dolore, chiedono "pene esemplari". E non possono accettare che Jacques Moretti e Jessica Maric, i due proprietari del Constellation, siano a piede libero. ’Protetti’ da una comunità che si è risvegliata in un incubo, anche mediatico. E che quasi fa scudo. I gestori degli altri locali non parlano. Nemmeno dei controlli che il Comune avrebbe dovuto fare e che invece, almeno al Constellation, non sono avvenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

