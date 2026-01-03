Crans-Montana la procuratrice annuncia | Indagati i gestori del bar accusati di omicidio colposo
La Procura di Crans-Montana ha avviato un'indagine nei confronti dei gestori del bar ‘Le Constellation’ in relazione all’incendio della notte di Capodanno, che ha causato almeno 40 vittime. L’indagine mira a accertare eventuali responsabilità per omicidio colposo, nel rispetto delle procedure legali e della trasparenza delle indagini in corso.
La Procura svizzera ha aperto un’indagine penale nei confronti dei gestori del bar ‘Le Constellation ‘ a Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio in cui sono morte almeno 40 persone. Una nota della procura precisa che i primi riscontri dell’indagine in relazione all’incendio hanno portato all’apertura di un’indagine penale nei confronti dei due gestori che “sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo”. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha annunciato il provvedimento in un punto stampa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: indagati per omicidio colposo gestori del locale. Salgono a 14 i feriti italiani
Leggi anche: Crans Montana, i gestori del bar del rogo indagati per omicidio e incendio
Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime; Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza; Crans-Montana, la procuratrice: “Innesco dalle fontane luminose. Si indaga per omicidio e lesioni; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.
Crans-Montana, la procuratrice annuncia: "Indagati i gestori del bar, accusati di omicidio colposo" - (LaPresse) La Procura svizzera ha aperto un'indagine penale nei confronti dei gestori del bar 'Le Constellation' a Crans- msn.com
Crans-Montana, mentre le indagini sono in corso, il padre di Chiara Costanzo annuncia: «Mia figlia non c’è più» - La sedicenne Chiara Costanzo è tra le vittime della tragedia di Capodanno. panorama.it
Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”. L’ambasciatore: “C’erano altre uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it
La strage di Crans-Montana e il pensiero di un Parroco reggino: "una festa di Capodanno dovrebbe significare inizio. Non fine. Non bare" - facebook.com facebook
Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.