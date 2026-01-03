Crans-Montana la procuratrice annuncia | Indagati i gestori del bar accusati di omicidio colposo

La Procura di Crans-Montana ha avviato un'indagine nei confronti dei gestori del bar ‘Le Constellation’ in relazione all’incendio della notte di Capodanno, che ha causato almeno 40 vittime. L’indagine mira a accertare eventuali responsabilità per omicidio colposo, nel rispetto delle procedure legali e della trasparenza delle indagini in corso.

La Procura svizzera ha aperto un’indagine penale nei confronti dei gestori del bar ‘Le Constellation ‘ a Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio in cui sono morte almeno 40 persone. Una nota della procura precisa che i primi riscontri dell’indagine in relazione all’incendio hanno portato all’apertura di un’indagine penale nei confronti dei due gestori che “sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo”. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha annunciato il provvedimento in un punto stampa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

