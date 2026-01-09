I foggiani vogliono strade più sicure | dossi autovelox illuminazione e segnaletica migliori

A seguito della tragica perdita di Simone Raucea, giovane vittima di un incidente stradale a Foggia, cresce l’esigenza di migliorare la sicurezza stradale in città. Si discutono interventi come l’installazione di dossi, autovelox, un’illuminazione più efficace e segnaletica più visibile, per prevenire nuovi incidenti e proteggere cittadini e pendolari.

In questi giorni, alla luce della tragedia che ha colpito Foggia con la morte di Simone Raucea, il ragazzo di soli 25 anni investito e ucciso in via Lorenzo Scillitani il 6 gennaio, si fa un gran parlare della sicurezza delle strade, dei punti più pericolosi o poco illuminati, della segnaletica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Rimozione rifiuti e illuminazione: 2 milioni per rendere più sicure le strade provinciali Leggi anche: Melegnano, strade più sicure: "Calano i reati, in controtendenza" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lei è la pittrice foggiana Teresa De Cata in arte Teta. 24 anni, vive attualmente a Berlino e ha studiato al Liceo Classico Lanza e poi all’Accademia di Belle Arti di Napolia. "A me piace dare spazio alle donne e dipingerle come vogliono essere raccontate. Chie - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.