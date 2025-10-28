Spesso finita agli onori delle cronache per episodi di risse, aggressioni e altri fatti criminosi, Melegnano negli ultimi anni sta vivendo una fase di progressiva risalita verso la legalità e il decoro urbano. Il cambiamento non è immediato né semplice – come per tutti i comuni della vasta e complessa area metropolitana milanese – ma i segnali che arrivano dai più recenti dati sulla criminalità sono incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Milano, i numeri relativi al 2024 mostrano un quadro in miglioramento. Tutti gli indicatori principali fanno registrare un calo dei reati rispetto al 2023: un risultato significativo, soprattutto se messo a confronto con l’andamento nazionale e regionale, e con quello dei principali centri urbani della Città metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melegnano, strade più sicure: "Calano i reati, in controtendenza"