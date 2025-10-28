Rimozione rifiuti e illuminazione | 2 milioni per rendere più sicure le strade provinciali
La Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento del Piano provinciale di attuazione (Pta) del Programma regionale per la tutela dell’ambiente (Prta) relativo alla Provincia di Brindisi, autorizzando la riprogrammazione delle risorse residue destinate a interventi ambientali e di sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Raccolta rifiuti 1° novembre: La soc. Tekneko, gestore del servizio di raccolta rifiuti porta a porta e del centro di raccolta comunale situato in Via Nassirija, comunica che in occasione della festività del 1° novembre i servizi da Lei gestiti subiranno le seguenti m - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2 settembre via a raccolta rifiuti su strade del Barese - Cominceranno il prossimo 2 settembre i primi interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade della Città metropolitana di Bari, grazie a un primo stanziamento immediatamente ... Si legge su ansa.it
Discarica abusiva Breno, al via rimozione rifiuti dopo 30 anni - Sono iniziate questa mattina, grazie al finanziamento da 1 milione di euro della Regione Lombardia, le operazioni di rimozione dei rifiuti e delle scorie industriali presenti da trent'anni a Breno, in ... ansa.it scrive