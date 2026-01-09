I figli la casa da ristrutturare e il mutuo Monia e Michael licenziati dalla stessa azienda | Metodi inaccettabili

Monia e Michael, licenziati dalla stessa azienda, affrontano la sfida di ristrutturare la casa e sostenere i figli con un mutuo. La loro situazione rappresenta un esempio di difficoltà che coinvolge molte altre famiglie, circa 70 in totale, che si trovano ora a rischio di perdere il reddito. La crisi occupazionale e le modalità di licenziamento sollevano preoccupazioni sulla tutela dei lavoratori e sulla stabilità familiare.

Badia al Pino (Arezzo), 9 gennaio 2025 – La casa da ristrutturare, due figli e un mutuo da pagare. E come loro ci sono altre 70 famiglie che ora rischiano di rimanere senza reddito. Tra le storie che arrivano dalla Amom di Badia al Pino, ditta specializzata nella bigiotteria di alta qualità in crisi da mesi, non c’è soltanto quella di Monia e Michael, moglie e marito che lavorano insieme e a cui la manager dell’azienda ha comunicato in videoconferenza il licenziamento, ma anche quella di molte altre famiglie pronte a scendere in piazza per far valere i loro diritti. FFalsetti Alessandro Il caso arriva in consiglio regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I figli, la casa da ristrutturare e il mutuo. Monia e Michael licenziati dalla stessa azienda: “Metodi inaccettabili” Leggi anche: Monia e Michael messi alla porta, marito e moglie licenziati dalla fabbrica: “Tutte le nostre certezze sbriciolate” Leggi anche: Sciopero dei lavoratori Benetton contro i contratti di solidarietà. I sindacati: “Metodi inaccettabili” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Monia e Michael messi alla porta, marito e moglie licenziati dalla fabbrica: “Tutte le nostre certezze sbriciolate”; Confermato il sostegno all'acquisto della prima casa; Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio; Agevolazioni acquisto prima casa 2026. I figli, la casa da ristrutturare e il mutuo. Monia e Michael licenziati dalla stessa azienda: “Metodi inaccettabili” - La Amom di Badia al Pino li ha mandati a casa insieme ad altre 70 persone. lanazione.it

Monia e Michael messi alla porta, marito e moglie licenziati dalla fabbrica: “Tutte le nostre certezze sbriciolate” - Lavorano nell’azienda Amom a Badia al Pino: hanno due figli e un mutuo per la casa. msn.com

