Monia e Michael messi alla porta marito e moglie licenziati dalla fabbrica | Tutte le nostre certezze sbriciolate

Monia e Michael, marito e moglie, sono stati licenziati dalla loro fabbrica durante una videoconferenza. La perdita del lavoro mette a dura prova le loro certezze: una casa da ristrutturare, un mutuo da pagare e una famiglia da sostenere. Questa vicenda evidenzia le difficoltà che molte famiglie affrontano in tempi di incertezza economica, sottolineando l'importanza di trovare nuove soluzioni per affrontare le sfide quotidiane.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Due cuori, due figli, una casa da ristrutturare, il mutuo. E ora due licenziamenti in videoconferenza. Monia Roghi e Michael Morrone sono famiglia da dodici anni, due bimbi di 10 e 8 anni, un lavoro nella stessa fabbrica che ora chiude. E mette alla porta loro e altri 68 lavoratori. Storie che si incrociano, appese alla decisione che ribalta piani e progetti, tinge di grigio il futuro. Nel loro caso una doppia tagliola. “È bastata mezzora per sbriciolare ogni certezza. La manager dell’azienda senza tanti giri di parole ci ha snocciolato numeri e detto che siamo licenziati perché loro chiudono”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

