Sciopero dei lavoratori Benetton contro i contratti di solidarietà I sindacati | Metodi inaccettabili

Treviso, 27 ottobre 2025 – I lavoratori si sono astenuti dal lavoro per chiedere certezze e chiarezza. Nella mattinata odierna, davanti allo stabilimento Benetton di Castrette di Villorba, in provincia di Treviso, oltre 250 lavoratori hanno incrociato le braccia per due ore. Una protesta silenziosa ma eloquente, promossa da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, contro la decisione aziendale di applicare i contratti di solidarietà per il 90 per cento dell’orario lavorativo. Si tratta di un’astensione dal lavoro che non registrava da decenni nella storica azienda trevigiana. Le richieste dei sindacati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dei lavoratori Benetton contro i contratti di solidarietà. I sindacati: “Metodi inaccettabili”

