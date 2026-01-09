I discorsi dei sofisti e i commenti dei giocatori di padrone e sotto

L'Accademia dei Sofisti, fondata a Atene dal filosofo Protagora circa cinque secoli prima di Cristo, può essere definita la prima scuola privata e a pagamento. Chi vi si iscriveva poteva apprendere, tra l'altro, come parlare in maniera raffinata, specialmente in occasioni pubbliche, con una dovizia di particolari tale da rasentare i canoni della retorica, quella più bizantineggiante, come si definirebbe la stessa di questi tempi. I tavolini da gioco dei bar, spesso frequentati dagli appassionati di quello di carte detto "la passatella" o "padrone e sotto", sono teatro di discussioni sulle "mani" di quella competizione, talmente complesse da rasentare la pedanteria di alcune performances dei "Politici" o altri personaggi a loro assimilabili.

