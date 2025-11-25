Regionali 2025 | i commenti di eletti esclusi e dei vertici dei partiti

Salernotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano le prime reazioni dei partiti o dei candidati al consiglio regionale della provincia di Salerno. “Alla luce dei dati definitivi delle elezioni regionali, desidero ringraziare il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli per l’impegno, la dedizione e la visione messi in campo in una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

regionali 2025 commenti elettiRegionali 2025: i commenti di eletti, esclusi e dei vertici dei partiti - Arrivano le prime reazioni dei partiti o dei candidati al consiglio regionale della provincia di Salerno. Secondo salernotoday.it

regionali 2025 commenti elettiVeneto, i consiglieri regionali eletti e gli sconfitti. Per la Lega 19 seggi, FdI e Pd a 9 - Nel Veneto di Luca Zaia (recordman di preferenze) non c’è stata storia, e il candidato leghista Alberto Stefani alla guida della coalizione di centrodestra ha vinto con il 64,4% dei consensi. Da repubblica.it

regionali 2025 commenti elettiElezioni Regionali Puglia 2025: tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale - Elezioni Regionali Puglia 2025: scopri tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale, la distribuzione dei seggi. Secondo pugliapress.org

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Commenti Eletti