afghanistan folla ai funerali dei giocatori di cricket vittime dei bombardamenti pakistani

Una folla commossa ha partecipato in Afghanistan alla cerimonia funebre delle vittime dell’ultimo bombardamento del Pakistan sul villaggio di Khanadar che si trova nel distretto di Urgun della provincia afghana della Paktika. Tra le persone decedute anche tre giocatori di cricket afghani – Kabeer Agha Argon, Sibghatullah Zirok e Haroon – che stavano tornando a casa dopo aver giocato una partita amichevole a Sharana, la capitale della provincia di Paktika. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

