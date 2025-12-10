Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018 ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi
Nel 2018, Conte e Mourinho hanno superato le tensioni passate, ma le loro rivalità sembrano riaccendersi. Questa sera alle 21, Napoli e Benfica si sfideranno per un passaggio agli spareggi di Champions League, promettendo un match ricco di emozioni e tensioni.
Appuntamento questa sera alle 21 per vedere in campo Napoli e Benfica combattere per un posto negli spareggi di Champions League. Sarà una sfida decisiva per entrambe le formazioni e tra i protagonisti più attesi ci sono loro, i due allenatori. Gli scontri dialettici tra Conte e Mourinho sono un dato di fatto che negli anni ha accompagnato i due tecnici. C’è stato un momento però, scrive oggi Repubblica in cui i due hanno sotterrato l’ascia di guerra. “Poi i due hanno sotterrato l’ascia di guerra con una stretta di mano e un abbraccio dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018. Merito anche della comune amicizia che li lega a Gabriele Oriali, braccio destro del portoghese all’Inter e adesso al Napoli nello stesso ruolo di consigliere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Guardiola, Mourinho e ora Conte, quando De Bruyne non gradisce le sostituzioni (Daily Mail)
Caressa convinto: «La comunicazione di Conte alla Mourinho, ma non dovete credere a quella cosa»
Conte si è ormai trasformato in un Mourinho minore
Le tendenze degli ultimi anni dicono però che Mourinho è in fase discendente e che Conte si mantiene ad alti livelli, anche se non ha mai vinto un trofeo internazionale Vai su Facebook
#Conte e #Mourinho , il duello in #Champions accende #Lisbona #europacalcio Vai su X
REPUBBLICA - Conte-Mourinho, i precedenti, un motivo ha fatto sotterrare l'ascia di guerra - La Repubblica scrive dei precedenti tra Antonio Conte e José Mourinho: "Il primo round in Premier, ottobre 2016: Antonio mette ko l'avversario col Chelsea per 4- Da napolimagazine.com
