Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018 ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi

Nel 2018, Conte e Mourinho hanno superato le tensioni passate, ma le loro rivalità sembrano riaccendersi. Questa sera alle 21, Napoli e Benfica si sfideranno per un passaggio agli spareggi di Champions League, promettendo un match ricco di emozioni e tensioni.

Appuntamento questa sera alle 21 per vedere in campo Napoli e Benfica combattere per un posto negli spareggi di Champions League. Sarà una sfida decisiva per entrambe le formazioni e tra i protagonisti più attesi ci sono loro, i due allenatori. Gli scontri dialettici tra Conte e Mourinho sono un dato di fatto che negli anni ha accompagnato i due tecnici. C'è stato un momento però, scrive oggi Repubblica in cui i due hanno sotterrato l'ascia di guerra. "Poi i due hanno sotterrato l'ascia di guerra con una stretta di mano e un abbraccio dopo la finale di FA Cup del maggio del 2018. Merito anche della comune amicizia che li lega a Gabriele Oriali, braccio destro del portoghese all'Inter e adesso al Napoli nello stesso ruolo di consigliere.