Nella mattinata di lunedì, una villa in via Montanara, nella zona di Saliceto Panaro, è stata teatro di un assalto armato. Un commando di rapinatori ha minacciato i presenti, puntando le pistole e mettendo in fuga i proprietari. L’evento ha durato circa un’ora, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e preoccupazione nella comunità locale.

di Emanuela Zanasi Un’ora di terrore in balia di un commando di rapinatori armati. L’incubo si è materializzato improvvisamente alle 9 di lunedì mattina in una villa di proprietà dell’imprenditore Luca Lucchini, in via Montanara, zona Saliceto Panaro nella borgata conosciuta come Villa Rovina. Il proprietario della residenza, attualmente abitata solo dai custodi, aveva appuntamento con tre persone per motivi di lavoro. Racconta con lucidità tutto quello che è accaduto. "Sono entrato in casa lasciando la porta aperta per i miei ospiti che sarebbero arrivati di lì a poco. In quel momento ho sentito urlare la custode, mi sono girato e ho visto una persona incappucciata entrare in casa; d’istinto mi sono chiuso in un altro ambiente ma l’uomo ha sfondato la porta e mi ha minacciato con la pistola, mi ha detto ‘mani in alto’, era un’arma vera secondo me, un revolver, poi mi ha portato in un angolo dove sia io che la ragazza eravamo ben visibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto armato in villa: "Hanno puntato le pistole e ci hanno minacciati"

