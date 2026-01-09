Celebrando i 90 anni di Dan, un'icona senza tempo, ripercorriamo la sua storia. Mezzo secolo fa, a Bologna, lo incontrammo per la prima volta: allora giovane allenatore di basket, con pantaloni a campana, giacca a quadri e una chitarra tra le mani, interpretava motivetti country. Un percorso di passione e dedizione che lo ha reso un punto di riferimento nel suo mondo.

Mezzo secolo fa lo incrociammo per la prima volta a Bologna, all’epoca rampante allenatore di basket: indossava pantaloni a campana, giacche a quadri e strimpellava con la chitarra motivetti country. Quel Dan Peterson mai avremmo immaginato diventasse uno dei personaggi più influenti e originali dell’Italia sportiva e non sportiva, conosciuto da tanti, ammirato da tutti. Molto ha fatto, inizialmente, nella pallacanestro: è stato il rivoluzionario allenatore della Virtus Bologna (con la quale vinse scudetto e coppa Italia), poi dell’Olimpia Milano (alla cui guida riconquistò tutto, anche l’Eurolega). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I 90 anni del mito Dan è sempre... il numero 1

Leggi anche: Dan, 90 anni da numero 1. Peterson e una vita da film: "Sono un pessimo attore»

Leggi anche: Dan, 90 anni da numero 1. Peterson e una vita da film: "Io, gemello dell’Olimpia»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I 90 anni di Dan Peterson: L'Italia è stata la mia America. Il basket di oggi? Abolirei il tiro da 3; “Mamma, butta la pasta!”: 90 anni di Dan Peterson tra mito TV e rivoluzione del basket; Dan Peterson compie 90 anni: una carriera al top tra Virtus, Olimpia e tv; Olimpia Milano e Dan Peterson: 90 anni di grande storia del basket.

I 90 anni di Olimpia Milano: 54 trofei per il club più vincente nel basket italiano - Esistono coincidenze che sembrano scritte dal destino, come il doppio compleanno - pianetabasket.com